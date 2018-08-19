武術蔡澤民差點放棄亞運 台灣首牌背後的故事

台灣武術代表隊蔡澤民（右）拿下長拳銅牌，體育署長高俊雄（左）送上教育部長賀電。（記者陳志曲攝）

〔特派記者廖聿偉／雅加達報導〕蔡澤民今於男子武術長拳一舉摘銅，成為亞運史上首面長拳獎牌，也是本屆台灣第一牌。

蔡澤民國小因好動，曾參加田徑校隊，專攻100公尺短跑，但對武術情有獨鍾，開啟習武之門。總教練張世博表示，蔡澤民很有天分，領悟力也很強，只要適時從旁協助，給予努力的方向，進步突飛猛進。

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拚下亞運獎牌並不容易，蔡澤民因壓力和傷勢差點棄賽。蔡澤民透露，長期備戰亞運，每天都處在緊繃的情緒當中，教練對於每個細節都很要求，一個動作可能反覆練習數百次，難免產生負面思考和倦怠，所幸家人的鼓勵，才不斷堅持下去。

蔡澤民表示，「爸爸常跟我說，身體健康比成績重要，受傷、疲累就休息，不要造成永久的運動傷害。」

長年高強度訓練，導致蔡澤民左膝半月板破損，很多跳耀的動作都會感受到劇痛，一度無法參加國手選拔。所幸長庚醫療團隊給予及時的協助，經過多次診斷，決定使用高濃度血小板血漿注射治療（簡稱PRP）。

主治醫生林瀛洲表示，除非不得已，盡量避免開刀，團隊利用運動科學，與最新的療法，幫助蔡澤民重返賽場，他注射兩次PRP後，傷勢明顯改善，疼痛感也消除。

蔡澤民則很感謝家人與長庚醫療團隊，他表示，「如果沒有這些強力後盾支持我，不可能有機會站上頒獎台。」

台灣武術代表隊蔡澤民拿下長拳銅牌。（記者陳志曲攝）

台灣武術代表隊蔡澤民拿下長拳銅牌。（記者陳志曲攝）