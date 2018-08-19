高球》台豐公開賽升級亞巡賽 預計兩年後為台灣選手舖路

台豐球場董事長林伯實表示，兩年後考慮將台豐公開賽升級為亞巡賽事。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／彰化報導〕台豐公開賽舉辦9年，今年是第5年與ADT巡迴賽合作，大會會長林伯實表示，明年與ADT完成第2份合約的3年，這場比賽考慮升級成亞巡賽，希望台灣年輕好手多多努力。

今年台豐ADT公開賽由台灣好手詹世昌奪冠，林伯實不僅跟隨領先組觀戰，賽後更開心地頒獎給詹世昌。

請繼續往下閱讀...

他強調，台豐球場舉辦國際賽事並不是為了商業利益，或搏取社會聲譽，辦比賽最重要的就是讓台灣年輕選手能透過賽事，取得進軍國際舞台的機會。

林伯實說：「台豐這場比賽是今年ADT獎金最高的賽事。明年是第2份合約最後1年，我們考慮在後年升級為亞巡賽，當然也希望有企業界願意承接舉辦在台灣的ADT賽事。」

除了看詹世昌奪冠，林伯實也注意到年輕好王偉倫，他在最後1洞果嶺4推桿，從原本有機會搶進前4，結果這洞吞了雙柏忌，掉到並列第10。他特別跟王偉倫提到此事，林伯實說：「我們經營企業都是把危機轉化成利基，你當職業選手的，就要把這樣的挫折當做日後進步的基礎，提醒自己以後不要再發生這樣的失誤。」

大會會長林伯實（左）特別提醒王偉倫，把場上的失誤化為進步的基礎。（記者趙新天攝）