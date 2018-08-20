台灣射擊男女將劍指金牌 今日賽事預告與轉播

台灣射擊隊力拚金牌。（路透）
各位讀者早安，自由體育替您帶來精彩的賽事與轉播囉！
亞運持續進行，射擊項目方面，男女子組今天都將進行決賽，跆拳道女子53KG與67KG分別由蘇柏亞與陳彥羽披掛上陣，羽球女子團體8強將在早上10點對陣泰國。另外體操的比賽也有轉播，精彩的亞運賽事，歡迎球迷們透過電視轉播為台灣加油！
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大聯盟例行賽方面，早上7點由大都會客場挑戰費城人，大都會派出瓦格斯（Jason Vargas）先發，費城人推出派菲塔（Nick Pivetta）主投。費城人近況普通，近5場拿下3勝2敗的戰績，目前在國聯東區落後勇士0.5場，今天要力拚搶回國聯東區寶座。喜愛棒球的球迷們不要錯過囉！
2018雅加達亞運
射擊
11:45 男子10M空氣步槍決賽 緯來體育
13:30 女子10M空氣步槍決賽 緯來體育
15:00 女子不定向飛靶決賽 愛爾達體育2台
17:00 男子不定向飛靶決賽 愛爾達體育2台
跆拳道
10:00、16:30 男子58KG/女子53、67KG預賽
體操
14:00 男子成對資格賽/個人全能決賽
20:00 男子體操 緯來體育
羽球
10:00 女子團體8強 台灣@泰國 愛爾達體育2台
MLB例行賽
07:00 大都會@費城人 FOX體育、FOX體育3台