台灣射擊男女將劍指金牌 今日賽事預告與轉播

台灣射擊隊力拚金牌。（路透）

各位讀者早安，自由體育替您帶來精彩的賽事與轉播囉！

亞運持續進行，射擊項目方面，男女子組今天都將進行決賽，跆拳道女子53KG與67KG分別由蘇柏亞與陳彥羽披掛上陣，羽球女子團體8強將在早上10點對陣泰國。另外體操的比賽也有轉播，精彩的亞運賽事，歡迎球迷們透過電視轉播為台灣加油！

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大聯盟例行賽方面，早上7點由大都會客場挑戰費城人，大都會派出瓦格斯（Jason Vargas）先發，費城人推出派菲塔（Nick Pivetta）主投。費城人近況普通，近5場拿下3勝2敗的戰績，目前在國聯東區落後勇士0.5場，今天要力拚搶回國聯東區寶座。喜愛棒球的球迷們不要錯過囉！

2018雅加達亞運

射擊

11:45 男子10M空氣步槍決賽 緯來體育

13:30 女子10M空氣步槍決賽 緯來體育

15:00 女子不定向飛靶決賽 愛爾達體育2台

17:00 男子不定向飛靶決賽 愛爾達體育2台

跆拳道

10:00、16:30 男子58KG/女子53、67KG預賽

體操

14:00 男子成對資格賽/個人全能決賽

20:00 男子體操 緯來體育

羽球

10:00 女子團體8強 台灣@泰國 愛爾達體育2台

MLB例行賽

07:00 大都會@費城人 FOX體育、FOX體育3台