亞運》台灣女壘好樣的！ 楊依婷延長賽致勝一擊剋韓

台灣延長賽擊敗南韓。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕2018年雅加達-巨港亞運，台灣女壘今天下午首戰南韓，比賽進入延長賽第8局突破僵局制，靠楊依婷致勝安打，打下勝利打點，最終台灣就以3:2擊敗南韓，取得開門紅。

台灣隊先發投手林盈馨，首局就四壞保送對方首棒打者，面對下一棒打者投出1壞球後，教練團緊急換投，由邱安汝登板救援，她獨撐全場，投8局失2分拿下勝投。

請繼續往下閱讀...

台灣隊3局上靠陳家宜轟出中外野陽春砲，下個半局南韓反攻，團隊敲2安加1保送將比分扳平，5局上陳家宜再開轟，轟出右外野陽春砲，7局下南韓靠3安和1保送添得1分追平，將比賽逼入延長賽第8局，採突破僵局制。

8局上李思詩犧牲觸擊短打，順利將二壘跑者陳妙怡護送到三壘，接著楊依婷敲出二壘安打，打回1分打點，下個半局邱安汝力保不失，台灣以1分差氣走對手。

值得一提的是，剛結束的女壘世錦賽，陳家宜狂敲4轟為全隊最多，名列大會第三，這屆亞運陳家宜延續世錦賽火燙手感，首戰就對南韓轟雙響砲，技驚四座。

今天比賽發生一個小插曲，南韓第8棒打者朴秀妍，4局下遭邱安汝投出觸身球砸中左臉頰，口中鮮血直流緊急退場治療。

邱安汝緊急登板救援，獨撐全場，投8局失2分拿下勝投。（特派記者林正堃攝）

陳家宜雙響砲。（特派記者林正堃攝）

陳家宜雙響砲。（特派記者林正堃攝）

陳家宜雙響砲。（特派記者林正堃攝）

南韓第朴秀妍，遭觸身球砸中左臉頰，口中鮮血直流緊急退場治療。（特派記者林正堃攝）