足球》阿隆索第81分鐘關鍵進球 切爾西驚險擊退兵工廠

切爾西後衛阿隆索。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕英超第2輪的焦點大戰由「藍軍」切爾西對上兵工廠，儘管兵工廠在落後兩球的情況下仍然頑強追平比分，但藍軍靠著後衛阿隆索（Marcos Alonso）在第81分鐘的關鍵進球，終場以3：2擊退兵工廠，收下二連勝。

上半場第9分鐘和第20分鐘，切爾西前鋒佩德羅（Pedro Rodriguez）與莫拉塔（Alvaro Morata）分別進球，助切爾西取得夢幻般的開局。

請繼續往下閱讀...

但藍軍開心的時間沒過多久，第37分鐘兵工廠中場大將姆希塔良（Henrikh Mkhitaryan）在禁區外圍起左腳勁射破網。隨後第41分鐘，姆希塔良右路傳中助邊鋒伊沃比（Alex Iwobi）進球。上半場結束，兵工廠追成2：2平手。

下半場雙方你來我往，比賽來到第81分鐘，比利時邊鋒阿札爾（Eden Hazard）左路帶球擺脫對手後傳至禁區內，快速插上阿隆索禁區內左腳推射破門，藍軍最終就靠著這顆關鍵進球，以1球之差擊敗兵工廠。

賽後切爾西新任主帥薩里（Maurizio Sarri）表示：「 這場比賽的勝利對我們來說很重要，90分鐘的比賽裡我們有75分鐘都踢得很出色，但另外的15分鐘就踢得很糟糕，不但球權無法掌控住，進攻也突然當機，所以我們確實遇到了麻煩。但我認為球員們的表現還是相當優異的，這是新賽季很好的開始。」

二連勝的切爾西下一場比賽將在26號出戰紐卡索聯，力拚開季三連勝，而兵工廠則要於25號對上西漢姆聯，力求終止二連敗。

莫拉塔攻進賽季首顆進球。（美聯社）

伊沃比（右）助兵工廠追平。（路透社）

姆希塔良（左）勁射破門。（路透社）