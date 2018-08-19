亞運棒球》強烈警戒！韓教頭宣銅烈：中國是黑馬

亞運南韓教頭宣銅烈（資料照，記者林正堃攝）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕歷屆亞運棒球基本格局是台日韓三強鼎立，不過這屆亞運南韓教頭宣銅烈說，「除了台灣和日本，這次也要注意中國，他們很可能是這次的黑馬。」

為什麼會這樣說？宣銅烈解釋，2008年北京奧運中國曾讓南韓吃足苦頭，南韓差一點就輸球；這年京奧中國不但擊敗台灣，還和李承燁、李大浩、柳賢振、吳昇桓、金賢洙壓陣的南韓，一路鏖戰到延長賽第11局，最終南韓才以1:0驚險獲勝。

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為了打進2020年東京奧運，中國啟動長期培訓計劃，今年挑選30幾名選手，5月中旬開始，直接投入美國獨立聯盟Texas Airhogs隊打比賽，一路打到8月初，透過每週6場高強度賽事磨練，和美式科學化訓練，希望能提升整體實力。其實不只宣銅烈提到，台灣教頭許順益也說過，對中國必須小心應戰。

這屆亞運南韓雖以全職業球星應戰，日本則以純業餘的社會人球隊選手爭戰，不過宣銅烈話說得保守，他表示，整體而言，日本投手實力比南韓還要好，打者必須特別注意。

順帶一提，上個月宣銅烈曾赴雅加達，參訪觀看亞運棒球比賽場地和選手村，雖然各界對於雅加達亞運GBK棒球場的場地狀況批判聲浪四起，不過宣銅烈認為場地還OK，倒是選手村硬體設施差得令人不敢恭維。