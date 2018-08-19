亞運》尷尬！中國泳將孫楊奪金 頒獎五星旗掉落還拿反

中國游泳名將孫楊今摘下個人首面亞運200公尺自由式金牌。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕中國游泳名將孫楊今天在雅加達亞運，摘下個人首面亞運200公尺自由式金牌，也是中國本屆的第四金。不過頒獎典禮出現小插曲，升國旗時旗桿突然倒下，令眾人當場傻眼，場面相當尷尬。

孫楊今天在亞運200公尺自由式決賽，游出1分45秒43順利奪金，這是他個人首面亞運200公尺自由式金牌，日本泳將松原克央以1分46秒50摘銀，而中國19歲小將季新傑則以1分46秒68獲得銅牌。

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頒獎典禮上應該是充滿感動的時刻，但卻在播放中國國歌時，發生國旗掉落意外，金牌得主孫楊隨即向大會抗議，但大會並未重新升旗，只有再次播放國歌。

此外，因為升旗台故障，改由軍人手持國旗，但竟發生拿反中國國旗的插曲，所幸在之後已換上新的升旗台，國旗可以再度冉冉升起。

頒獎儀式中發生小插曲，將中國國旗升起時發生故障，整組國旗掉落在地。（特派記者陳志曲攝）

頒獎儀式中發生小插曲，將中國國旗升起時發生故障，整組國旗掉落在地。（特派記者陳志曲攝）

頒獎儀式中發生小插曲，將中國國旗升起時發生故障，整組國旗掉落在地。（特派記者陳志曲攝）

頒獎儀式中發生小插曲，升旗手將中國國旗拿反。（特派記者陳志曲攝）



中國好手孫揚擺脫禁藥風波拿下男子200公尺自由式金牌。（特派記者陳志曲攝）