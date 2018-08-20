世界雙人圍棋爭霸賽 台灣隊派黑嘉嘉等4人

〔中央社〕2018年世界雙人圍棋爭霸賽有來自台灣、中國、日本、南韓共9對男女出賽，台灣由周俊勳擔任團長，率領包括美女棋士黑嘉嘉在內的2組共4名棋士參賽。

本屆世界雙人圍棋爭霸賽今天在東京澀谷一家大飯店舉行抽籤，決定對局的對象。比賽先由8組選手通過3輪對局，向上屆冠軍中國隊的於之瑩（六段）與柯潔（九段）這組合挑戰。

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台灣派出黑嘉嘉（七段）與林君諺（七段）搭檔，另一組是楊子萱（二段）和王元均（八段）搭檔。中國隊是芮迺偉（九段）與陳耀燁（九段）搭檔。於之瑩（六段）和柯潔（九段）搭檔是上屆冠軍。

日本隊派出3組。包括加藤啟子（六段）與井山裕太（九段）搭檔、藤澤里菜（四段）與一力遼（八段）搭檔、旅日台裔女棋士謝依旻（六段）與高尾紳路（九段）搭檔。南韓派出崔精（九段）與朴廷桓（九段）搭檔，以及吳侑珍（六段）與申真諝（九段）搭檔。

黑嘉嘉與林君諺這組明天上午首輪戰將對上中國的棋士芮迺偉與陳耀燁這一組。黑嘉嘉受訪時表示，明天的對手是實力非常厲害的兩位老師，她和芮曾下過多次棋，都是個人戰，她從來沒贏過，但明天會全力以赴。

被問到與搭檔林君諺的默契如何時，黑嘉嘉表示，5年前有下過一次混雙的比賽，是在台灣，當時比賽下了6盤，之後就沒一起下過。但她覺得兩人默契還可。

楊子萱與王元均這組明天上午首輪戰將對上日本隊的藤澤里菜和一力遼這一組。楊子萱說，內心是有點壓力，但願不要扯搭檔王元均的後腿。

王元均表示，去年底曾與楊子萱搭檔過一次了，覺得兩人默契還不錯，這次到日本之前，兩人練了一天，希望明天能有好的發揮。

率領台灣隊前來比賽的周俊勳表示，這次黑嘉嘉和林君諺的默契還不錯，只是黑嘉嘉最近比較忙，沒時間和林君諺多練習，比較可惜。王元均和楊子萱已搭檔過了，默契還行。周俊勳認為，對手實力都非常強勁，但這個比賽實力好像不是最重要的因素，可能運氣和默契是最關鍵的。

旅日台灣棋士謝依旻代表日本隊出賽，與高尾紳路搭檔。她表示，幾天前兩人有練習過幾次，她從練習中學到很多東西。她上屆世界雙人圍棋爭霸賽中是與井山裕太搭檔，獲得第二名。明天她與高尾將對上韓國最強的崔精與朴廷桓。高尾則是說，能與朴廷桓對局是夢寐以求的事。

因曾獨攬日本圍棋七大冠頭銜而受頒國民榮譽獎的井山裕太，本月3日在日本圍棋第43屆碁聖戰五戰三勝制賽被旅日台灣棋士許家元（七段）擊敗，連輸3場，失去碁聖頭銜。井山今天說，他最近個人戰成績很爛，希望這次雙人圍棋爭霸戰能奪冠。

井山與加藤這組合明天首輪將對上南韓的吳侑珍與申真諝這組合。

這屆雙人圍棋爭霸賽第一階段首輪比賽明天上午11時（台灣時間10時）開始，下午14時半進行第2輪對局，後天上午11時進行第3輪對局，下午14時半進行決賽。冠軍獎金為1000萬日圓（約新台幣282萬元）。（編輯：林治平）