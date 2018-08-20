U15世界盃》李灝宇6.2局優質好投 台灣6：3擊敗日本奪季軍

台灣以6：3擊敗日本拿下季軍。（取自WBSC官網）

〔體育中心／綜合報導〕U15世界盃台灣與日本在今天進行季軍賽，台灣在第二局就率先得分，隨後再在四、五、六局拿下5分，最終以6：3擊敗日本，拿下本屆U15的季軍。

台灣在第二局就靠著對手的保送以及連續觸身球擠成滿壘，林昱珉隨後擊出高飛犧牲打拿下這場比賽的第一分。第四局再拿一分，五局上林旺熙一壘安打上壘後，毛英傑接著擊出安打，二壘換上代跑陳冠宇，李東森的滾地出局讓跑者站上二、三壘，李展毅藉著野手選擇上壘，陳冠宇出局，兩出局，隨後吳秉恩敲出一支右外野三壘安打帶有兩分打點，台灣4：0領先。

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不過日本也在五局下半做出回應，他們靠兩支安打，兩個保送以及野手選擇追回兩分，讓比數形成4：2。

六局上台灣攻勢再起，林昱珉安打上壘後董子恩犧牲觸擊護送跑者上壘，李灝宇隨後擊出安打形成一、三壘有跑者的局面，陳浩恩右外野飛球出局，李灝宇在毛英傑打擊時盜上二壘，隨後毛英傑擊出二壘安打，直接將壘上跑者送回來，比數形成6：2領先。

最後一個半局日本再拿一分，不過最後被接替先發投手李灝宇上來的吳秉恩解決，終場台灣就以6：3拿下季軍。

這場比賽先發投手李灝宇表現精采，主投6.2局被敲8安，失掉3分，送出3次三振，2次保送，打者部分，毛英傑4打數3安打，打進2分打點，吳秉恩也有3打數3安打，2打點的好成績，首棒打者林昱珉也有兩安打1打點的演出。

台灣以6：3擊敗日本拿下季軍。（取自WBSC官網）

台灣以6：3擊敗日本拿下季軍。（取自WBSC官網）