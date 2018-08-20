MLB》波洛克9局致勝轟 響尾蛇5：4咬傷教士（影音）

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇強打波洛克（A.J. Pollock）第9局敲出致勝轟，助響尾蛇在在今天的比賽以5：4咬傷教士，繼續坐穩國西龍頭寶座，響尾蛇近5戰4勝。

響尾蛇先發葛蘭基（Zack Greinke）首局就被教士倫弗洛（Hunter Renfroe）轟兩分砲。今登板6局飆7k、被敲5安、1保送失3分，無關勝敗。響尾蛇第2局靠馬席斯（Jeff Mathis）敲安得分、第3局佩洛塔（David Peralta）再補陽春砲追平比分。

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倫弗洛第6局又再敲安幫助教士1分領先。最後響尾蛇在戴斯卡索（Daniel Descalso）第8局開轟追平，波洛克第9局開轟超前，順利戰勝教士。教士在主場對上響尾蛇近8戰失守7次。

響尾蛇勝投由投第8局無失分的布雷德利（Archie Bradley）拿下。後援投手巴克斯柏格（Brad Boxberger）投第9局無失分，本季第28次救援成功。教士先發Brett Kennedy生涯第3次先發，投5局、4三振、被敲6安、3保送失2分，無關勝敗。後援投手葉茲（Kirby Yates）第9局挨轟苦吞敗投。

波洛克敲致勝轟。（USA TODAY Sports）

倫弗洛2安3打點，但未能助隊得勝。（USA TODAY Sports）