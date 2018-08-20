MLB》洋基贏球傳噩耗 22轟游擊手「DIDI」掛傷號

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天靠著哈普（J. A. Happ）5.1局的好投以及「鳥哥」柏德（Greg Bird）的滿貫砲以10：2擊敗藍鳥，不過游擊手葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）卻因為碰撞導致左腳跟受傷被送往醫院檢查，總教練布恩（Aaron Boone）表示那是個很糟糕的瘀傷，可能讓他進入傷兵名單。

葛瑞戈爾斯可能因為受傷進傷兵名單。（法新社）

葛瑞戈爾斯在第一局的時候擊出內野滾地球，他奮力衝上一壘時與藍鳥隊一壘手摩拉雷斯（Kendrys Morales）相撞，隨後醫護人員上場查看葛瑞戈爾斯的傷勢後便讓他待在場上，這局他也靠著一壘手柏德的滿貫彈跑回來得分，不過之後便被換下場，由托瑞耶斯（Ronald Torreyes）接替他的打序並守二壘，游擊防區則改由新秀托瑞斯（Gleyber Torres）負責。

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「鳥哥」柏德首局擊出滿貫彈。（美聯社）

布恩賽後表示，葛瑞戈爾斯的傷勢需要在接下來的24小時仔細觀察，他很有可能因此被送進傷兵名單當中。布恩認為目前葛瑞戈爾斯的狀況並不算太好，但還是要等待明天的狀況，目前葛瑞戈爾斯的腳踝有明顯的瘀傷以及腫脹。

今年葛瑞戈爾斯的長打表現優異，22發的全壘打是全聯盟游擊手第三名，此外他還打回74分打點，打擊率2成70、上壘率3成33，是洋基打線中相當重要的一員。