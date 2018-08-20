MLB》展現韌性 白襪牛棚、打線發功逆轉皇家（影音）

〔體育中心／綜合報導〕儘管第2局被皇家打出一波6：0的領先，白襪仍展現十足的韌性，靠著今日牛棚與打線精采的表現，合力逆轉比賽，終場白襪7：6擊敗皇家。

白襪先發投手羅培茲（Reynaldo Lopez）第2局莫名失常，接連被皇家的Ryan O'Hearn、梅瑞菲德（Whit Merrifield）和戈登（Alex Gordon）轟全壘打，單局核爆6分。原以為比賽就此底定，沒想到白襪牛棚合計6位投手投接下來的7局都沒失分，外加打線狂轟猛打，最後逆轉比賽。

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第4局面對皇家先發費爾邁爾（Heath Fillmyer），先是阿布瑞尤（Jose Abreu）和波卡（Daniel Palka）接連敲安，再來賈西亞（Avisail Garcia）轟三分砲，緊接在後的是安德森（Tim Anderson）的兩分砲和納瓦耶茲（Omar Narvaez）的陽春砲，白襪追平比分。第5局白襪再靠著納瓦耶茲敲安超前比分。兩隊之後都沒有再得分，終場白襪7：6擊敗皇家。

白襪勝投由投4局無失分且僅被敲2安的桑提亞哥（Hector Santiago）拿下；佛萊（Jace Fry）則收下本季第2次救援成功。

儘管白襪目前與分區第一的印地安人勝差多達25.5場，晉級季後賽希望渺茫。但他們並沒有就此放棄比賽。總教練倫特利亞（Rick Renteria）說：「（這場勝利）證明了他們仍在奮鬥。這是一場無庸置疑的團隊勝利。」

納瓦耶茲（左）和賈西亞（右）。（美聯社）

羅培茲表現不佳，幸好隊友給力救回比賽。（法新社）