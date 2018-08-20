棒球》黃冠倫「投打俱佳」扮英雄 台灣隊LLB次青少棒6連霸

由桃園市新明國中組成的台灣青少棒代表隊今擊敗美國德州隊封王。（取自JLWS官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕由桃園市新明國中組成的台灣青少棒代表隊，今晨於密西根州舉行的2018年LLB次青少棒（Junior League）世界賽出戰美國西南區代表德州隊，靠著投打俱佳的黃冠倫扮英雄，最終以2：0擊敗對手奪冠，勇奪6連霸。

台灣隊自2010年起參加此層級賽事，當年就由重慶國中組成的台灣隊拿下第一座冠軍，2013年起，桃園新明與台中中山接力達成6連霸，而其中3座冠軍皆由新明國中奪下。

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此役台灣隊前3局都有攻勢，但卻總缺臨門一腳，而4局下李晉維率先敲安上壘，汪家毅成功犧牲觸擊推進隊友上到二壘，代打的李勛傑則是適時敲出安打建功，幫助台灣隊先馳得點；5局下，台灣隊黃冠倫大棒一揮轟出陽春砲，將比數拉開至2：0，幫助球隊奠下勝基。

而黃冠倫不但連兩天開轟，今天掛帥先發主投6.2局被敲5支安打，狂飆6K無失分，前6局他只僅被敲出2支安打，僅差1個出局數就能完投完封，可惜7局上被擊出3安打攻佔滿壘後退場，而後援登板的李樹勳穩穩的抓下最後1位打者順利守成，終場台灣隊就以2：0擊敗美國德州隊封王。

台灣青少棒代表隊勇奪6連霸。（取自JLWS官方臉書）