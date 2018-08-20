MLB》佛雷瑟再見轟 海盜延長11局擊敗小熊（影音）

〔體育中心／綜合報導〕海盜佛雷瑟（Adam Frazier）今敲再見陽春砲，本季第5轟，助海盜在延長11局2：1戰勝小熊。

小熊第2局先靠著史瓦伯（Kyle Schwarber）本季第22轟首開得點。但第6局海盜靠著波蘭柯（Gregory Polanco）的二壘安追平比分。兩隊鑿戰至延長11局，海盜才由佛雷瑟在兩出局的情況下轟出再見陽春砲，終場2：1拿下比賽。系列賽2：2平手。

請繼續往下閱讀...

有趣的是，這四戰中海盜全部都只失1分，不過前兩戰小熊靠著萊斯特（Jon Lester）和海默斯（Cole Hamels）優異的表現拿下勝利。但近兩戰在火力被限制的情況下，就未能奪得勝利。小熊總教練梅登（Joe Maddon）說：「我們需要讓我們的火力復甦起來。這沒有任何藉口。我們投得很好、防守也不錯，但打擊就是不振。」

海盜先發投手泰倫（Jameson Taillon）投5局4三振、被敲4安、2保送失1分；小熊先發投手昆塔納（Jose Quintana）則投6局8三振、被敲5安、3保送失1分。兩者皆無關勝敗。海盜勝投由後援投手羅德里魁茲（Richard Rodríguez）拿下；小熊敗投則由挨轟的金茲勒（Brandon Kintzler）苦吞。

小熊目前仍以71勝52敗站穩國中第一。海盜則以63勝62敗位列第四。

佛雷瑟再見轟。（美聯社）

史瓦伯也開轟。（USA TODAY Sports）