亞運》只要金牌不要紀律 「中國王者」孫楊奪金卻被爆耍特權

孫楊穿著個人代言贊助商的紅黃衣服領獎。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕中國游泳隊隊長、曾自詡「王者」的游泳名將孫楊，昨晚在雅加達亞運200公尺自由式以1分45秒43奪冠，完成奧運、世錦賽、亞運200、400、1500公尺自由式的金滿貫，不料賽後頒獎升旗時，不僅發生中國國旗掉落的尷尬事件、現在還被爆出他領獎時的衣著違規，遭質疑是「領導默許」、「耍特權」。

中國昨日收穫7金，但其他奪牌選手都身穿中國代表團贊助商品牌的紅白色衣服，只有孫楊穿著個人代言品牌的黃色衣服，也因此被質疑利用巨星身分，讓國家為他開特權。

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有看不下去的中國體育記者在微博上表示：「體育，維護規則最重要！包括商業規則。中國代表團的領獎服是白紅色安踏，而只有孫楊領獎時穿黃色361度，這是明顯違規。真不知道是領導默許？還是其它什麼原因？」

孫楊此舉在網路引起熱議，有中國網友痛批孫楊：「特立獨行走後門」、「沒有規矩，如何成方圓？」、「權力大就可以不守法了？」

由於昨天頒獎時，中國國旗升旗時意外掉落，孫楊當場要求重升旗一舉，被眾多中國網友稱讚他相當愛國，因此今天「耍特權」一事被爆出，引來許多中國網友為孫楊護航：「違規就違規啊，有什麼比得上愛國？」、「我不關心他穿什麼衣服，只關心他為國爭光！」

其他奪牌的中國選手都穿著紅白相間服飾。（美聯社）

奪金的孫楊（中）和一旁奪銅的中國選手穿著明顯不同。（路透）