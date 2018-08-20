亞運》克拉克森談參加亞運：有助於籃球推廣

克拉克森（右）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕菲裔NBA球員克拉克森（Jordan Clarkson）前陣子總算獲得NBA官方的允許，能夠代表菲律賓出戰亞運。針對這起爭議多時的事件，克拉克森認為NBA應該盡量放手球員參與國際間的其他賽事。

NBA之所以不願意讓克拉克森參加亞運，一方面亞運不屬於NBA允許的主要國際賽事（如奧運、FIBA）；二來球隊不希望球員在休賽季參加具有受傷風險的比賽，例如爵士後衛艾克森（Dante Exum）曾在為澳洲出戰時弄斷了十字韌帶，影響了他在NBA的發展。

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但隨著亞洲近年來的崛起，以及亞洲青少年普遍都會打籃球，NBA最終仍同意克拉克森參加亞運。克拉克森說：「儘管他們一直拒絕我的請求，但我仍不放棄，持續奮鬥。所以現在我在這裡，準備為我的國家競爭。」、「我想他們發覺到了一點：亞洲的小孩子都打籃球。（因此）我感覺NBA允許我們這麼做。」

讓NBA球員參與各地的賽事，將有助於推廣籃球的發展。儘管足球仍擁有世界最大的運動社群，「我想籃球緊追在後」克拉克森說。他希望有朝一日籃球能超越足球。

克拉克森（右）。（資料照，USA TODAY Sports）