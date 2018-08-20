網球》喬帥拍落費爸辛辛那提封王 締造「金名人」霸業

〔體育中心／綜合報導〕塞爾維亞前世界球王「喬帥」喬科維奇（Novak Djokovic）今在辛辛那提名人賽男單決賽，直落二拍下瑞士特快車「費爸」費德爾（Roger Federer），而這關鍵一勝，也讓他湊齊9座大師賽冠軍，締造「金名人」（Career Golden Masters）霸業，成史上第一人。

喬科維奇（右）直落二拍落費德爾（左）封王。（法新社）

已「高齡」37歲費德爾此戰開局就不順，先遭喬帥連破兩個發球局，之後雖然成功化解危機，但第7局發球局卻也沒能把握，讓喬帥率先以6：4率先搶下第一盤。

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第2盤費德爾捲土重來，一開局就成功破發，卻在最關鍵時刻出現雙發失誤，讓喬帥有機可趁，第7局再次破發，筋疲力竭的費爸最終無力扭轉逆勢，最終就遭喬帥以連兩盤6：4擊敗，無緣自己生涯第 99 冠。

費德爾無緣生涯第99冠。（美聯社）

而喬科維奇自從2016年法網奪冠，達成連續拿下四大滿貫金盃的壯舉後陷入低潮，直到今年溫布頓網球錦標賽，喬帥最終搶7得逞直落3擊敗南非長人安德森（Kevin Anderson）勝出，才總算揮別近2年來低潮陰霾。

辛辛那提名人賽是今年31歲喬科維奇唯一沒拿過金盃的ATP世界巡迴賽1000名人賽賽事，而在這之前他雖然曾5度闖進決賽，除1次中途退賽，其中還有3次都敗給了費德爾，而今年挾著溫網封王的餘威，生涯第6次闖入闖進決賽，終於如願奪冠，而過去曾七度打進決賽，並七度封王的費德爾，本次則是首次在辛辛那提冠軍戰吞敗。

喬科維奇開心輕吻獎盃。（法新社）