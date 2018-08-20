NBA》布萊恩能否打三對三？ 傑克森力挺「老大」出山（影音）

傑克森目前在BIG3打球。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕說話總是快人快語的前NBA球員傑克森（Stephen Jackson）近日在被問到關於布萊恩（Kobe Bryant）能否參加BIG3籃球賽時，詫異的回應提問記者：「你這是反問吧？」並激動的表示布萊恩能「參加任何比賽」。

傑克森目前在BIG3籃球賽打球。該聯賽由知名饒舌歌手冰塊酷巴（Ice Cube）所舉辦，成立目的為讓NBA退役球員能夠有再展身手的舞台，為三對三的比賽。在一場賽後訪問，一位記者問傑克森：「你們認為布萊恩能適應BIG3籃球賽嗎？他能夠面對這個比賽的強度嗎？」白目發言引來包括傑克森等在場人士的譏笑。

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傑克森以一臉「你在說啥？」的表情回應該記者：「當然！這個問題是反問吧？我不知道『反問』怎麼拼，但我知道那是甚麼意思。布萊恩能夠參加任何聯盟。他能夠來這裡參賽，並且身為有史以來最棒的得分手之一，絕對能統治整個聯盟。」

BIG3籃球賽創辦人冰塊酷巴曾公開表示歡迎布萊恩來打球。現在就看布萊恩是否願意再次出山，打臉該記者的質疑。

布萊恩。（資料照，美聯社）