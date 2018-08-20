亞運》4名隊員穿隊服尋歡 日本體壇教父致歉：回去再教育

日本男籃四名隊員尋歡。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日本國家男籃昨夜被爆出有4名成員，穿著國家隊制服，深夜在雅加達紅燈區尋歡作樂，日本代表團團長山下泰裕今天上午召開記者會說明，並即刻開除4名違規成員，今天上午也將他們遣返回國，日本足球教父、前日本籃協主席川淵三郎也在個人社群媒體向外公開致歉。

根據日媒《朝日新聞》報導，日本國家男籃在16日晚間對卡達之戰結束後，包括23歲的橋本拓哉、22歲的今村佳太、23歲的佐藤卓磨以及27歲永吉佑也等4名成員，在深夜被直擊穿著球隊制服，到當地知名的紅燈區尋歡，甚至還直接將店內的女服務生帶出場。

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前日本籃協主席川淵三郎稍早也在推特上公開致歉，寫下：「這4名男籃成員，將會因違反了日本隊的行為規範離開亞運遣返回國。我收到日本奧委會主席的報告，但目前還不清楚詳情，很抱歉造成大家的困擾和擔心， 因為這不僅僅是一支籃球隊的問題，也關係到整個日本代表團， 我們絕對會就此事對運動員進行徹底教育。」

前日本籃協主席川淵三郎在推特上公開向外界致歉。（取自川淵三郎推特）

川淵三郎是一位著名的「雙棲名人」，過去曾代表日本隊出戰1964年東京奧運，退役後也曾擔任日本國家隊主帥，被稱為「日本足球的教父」，而他在2015年5月被委以「拯救日本籃球」的重任上任籃協主席，隨後改革效果立竿見影，讓日本籃球隊近期都能在國際賽事大放異彩，也讓川淵三郎在日本成為體育界教父級的代表人物。

而日本男籃此次登錄選手12名，在開除4人後，剩下的比賽將會只剩8名球員應戰。