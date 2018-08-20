NCAA》杜克雙星再度炸裂 杜克45分差結束加拿大巡迴賽（影音）

〔體育中心／綜合報導〕杜克雙星再度炸裂！杜克大學加拿大巡迴賽最終戰對上麥基爾大學，在R·J·巴瑞特（RJ Barrett）23分11助攻、威廉森（Zion Williamson）36分13籃板兩強合作下，以103：58痛宰對手。

這場比賽R·J·巴瑞特不像前幾場都拿下全場最高得分，不過他展現組織能力傳出11助攻；威廉森更加神勇，攻下全場最高的36分，還摘下13顆籃板。麥基爾大學則以Alex Paquin砍下29分最為亮眼。

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麥基爾大學的總教練David DeAveiro曾在國家隊執教過R·J·巴瑞特，因此很熟悉他的進攻方式，知道如何降低R·J·巴瑞特的得分端的威脅。不過即使限制得分，R·J·巴瑞特仍能用助攻來幫助隊友。「這只是閱讀比賽的能力。當他們要限制我得分時，我的隊友就有空檔」R·J·巴瑞特說。

威廉森延續前兩場的氣勢，這場更加生猛。「威廉森灌籃秀」幾乎成為杜克大學的招牌。更驚人的是，威廉森本場攻下的36分中沒有一分來自三分外線，可見其切入破壞力之強。

杜克大學總教練「K教練」Mike Krzyzewski 說：「顯然我們更有天賦。R·J·巴瑞特和威廉森都才18歲。Alex Paquin已經24歲，他表現的很棒，他是個成熟的球員。」、「這是我們之後在NCAA必須面對的事。我們必須擊敗那些擁有大二、大三甚至更年長的成熟球員。這會抵消我們的天賦優勢。」

杜克雙星。（擷取自影片）