亞運》在家比賽真好！ 印尼品勢女將挾「主場優勢」摘第一金

印尼跆拳道女將羅絲瑪尼娜拿下地主首金，攻占各大媒體頭版。（特派記者廖聿偉攝）

〔特派記者廖聿偉／雅加達報導〕在家比賽真好！印尼跆拳道女將羅絲瑪尼娜（Defia Rosmaniar）在地主觀眾的助威聲中，在女子個人品勢摘金，也是印尼本屆亞運首金，讓全國人民為之沸騰，今也攻占各大媒體頭版。

印尼總統佐科威特別至JCC跆拳道場館替羅絲瑪尼娜加油，果然有了總統「加持」，羅絲瑪尼娜一路過關斬將，現在八強擊敗越南，四強力挫冠軍大熱門南韓，決賽在擊敗伊朗選手，順利封后。

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羅絲瑪尼娜披著印尼國旗繞場，眼光泛淚，他表示，「第一天就幫地主國拿下金牌意義非凡，感謝總統親臨現場，給我很多力量。」

印尼跆拳道品勢代表隊羅絲瑪尼娜（中）拿下印尼首面金牌，開心向總統報喜。（特派記者陳志曲攝）

跆拳道品勢與武術都是印尼的強項，原本預料第一面金牌可能出現在武術，但被中國攔胡，幸好品勢扳回一城，讓地主國扳回顏面。

武術與跆拳道品勢屬於套路型比賽，由裁判主觀給分，地主優勢更明顯。昨南韓與伊朗選手的表現都不下於羅絲瑪尼娜，資深教練私底下透露，套路型比賽，難免會給地主國面子，只有不出明顯失誤，保守出擊就有機會拿下佳績。