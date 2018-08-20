MiLB》曾仁和低潮苦吞9連敗 黃暐傑收轉隊首勝

曾仁和。（資料照，特派記者郭羿婕攝）

〔體育中心／綜合報導〕效力小熊3A的台灣投手曾仁和，今先發面對道奇3A，投6局失4分，雖飆出7K但卻也投出3次觸身球，最終球隊以0：5遭完封，吞下本季第13敗，陷入9連敗低潮；而遊騎兵2A投手黃暐傑今則是登場救援，雖然挨轟，但最後球隊擊敗對手，他也幸運收下個人轉隊後首勝。

曾仁和今天面對首名打者就投出觸身球，之後又被盜上二壘，3次觸身球就有2次是在第1局，上加被敲包括二壘打在內的的2支安打，首局就掉了3分。第2、3局雖然回穩無失分，但5局又投出觸身球，道奇隨後又敲安，讓他再掉第4分，而小熊3A全隊雖有7支安打，但攻勢卻都無法串聯，最終就遭對手完封，曾仁和也苦吞近期9連敗。

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遊騎兵2A投手黃暐傑今登板後援，4、5兩局只被敲出1安無失分，不過6局上卻遇上亂流，先被米勒（Anderson Miller）敲出陽春砲，接下來又被敲2安再掉1分，不過球隊6局下敲回制勝超前分，最終以6：5險勝皇家2A，黃暐傑也收下轉隊後首勝。

黃暐傑。（資料照，取自小聯盟官網）

響尾蛇短期1A投手的林凱威，投1局沒被敲出任何安也無失分，還送出1次三振，防禦率下降至4.05。

而在旅美打者方面，紅襪3A林子偉今天擔任開路先鋒、守游擊，不過今天4打數卻沒有敲出安打，吞下1K，打擊率略將至3成21。

而效力於印地安人3A的野手張育成，今天4打數同樣無安打，也吞下1K，打擊率也下滑到2成46。