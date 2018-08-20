NBA》洗刷高順位水貨汙名 尼克長人盼來季證明自己

搶下籃板的馮雷。（資料照，USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕甫與尼克簽下一年底薪的年輕長人馮雷（Noah Vonleh），希望能夠在紐約扭轉自己不太順遂的球員生涯。

2014年被黃蜂以第9順位選中的馮雷，4年新人合約跑完卻只落得一年底薪，儘管擁有優異的身材（6呎9吋、破紀錄的大手掌），如今場均卻只有4.1分、4.7籃板。根據某些球探表示，馮雷的問題出在「球商不高且缺少籃球直覺。」另外，雖然馮雷的籃板能力不錯，在公牛時換算36分鐘有12.8籃板，但缺乏穩定的外線能力但又愛外線出手，導致馮雷至今仍不能站穩輪替。

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如今加盟尼克將是馮雷生涯的轉捩點，是就此消失在NBA？抑或是成功打出身價，在明年自由市場撈到一份長約？端看馮雷來季的表現。

事實上，對馮雷來說這不是個太難的考驗。因為尼克先發大前鋒波辛傑斯（Kristaps Porzingis）上季報銷，至今仍未確定回歸時間；替補中鋒歐昆恩（Kyle O'Quinn）被溜馬挖走；前明星中鋒諾亞（Joakim Noah）身手退化嚴重，將會被裁掉。球隊除了先發中鋒坎特（Enes Kanter），沒有一位穩定的籃板手，而鞏固籃板正是馮雷目前最擅長的能力。

「在NBA，你必須要有一項專精的技能。籃板一直就是我最擅長的事。從小我就能夠嗅出籃板球的落點並掌握它，這就是為何我能進NBA的原因。」馮雷說。

另外有趣的是，尼克近年來幾乎成為失敗的前樂透球員的聚集地。「我看看球隊名單。有一大堆前樂透球員。伯克（Trey Burke）、海佐尼亞（Mario Hezonja）、穆迪耶（Emmanuel Mudiay）、我自己。」馮雷指出。不過他認為這反而是好事，因為「每個人都想證明自己其實有實力，每個人都很飢餓。而當一群人很飢餓的時候，好事總會發生。」

針對那些質疑他的進攻能力的批評，馮雷表示不以為然：「我不懂他們為何這麼認為。人們將會在紐約見識到我的籃球智慧。人們只會嘴巴說說，而我會以行動來改變它。」

即使已在聯盟輾轉四年，並轉赴過四隊，馮雷仍只有23歲。這可能是他最後能夠證明自己值得成為NBA輪值一員的機會。

馮雷將在尼克挽救自己的生涯。（資料照，美聯社）