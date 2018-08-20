亞運》江勝山無懼地主印尼奧步 「銀」得光彩和尊敬

台灣好手江勝山（右）奪下銀牌。（教練楊東蓁提供）

〔特派記者廖聿偉／雅加達報導〕自由車下坡賽暌違12年再重返亞運，台灣「下坡車神」江勝山力抗地主國奧步，最終以2分18秒184，摘下銀牌。這面獎牌也是自1998年曼谷亞運銅牌後，相隔20年亞運登山車再拿下獎牌，而且顏色升級。

江勝山賽前被評估很有機會奪金，但印尼在本屆賽事使出「奧步」，在分秒必爭的下坡賽，以練習路線會經過軍事要地為由，不讓各國進入，但地主選手卻能反覆練習，熟悉賽道，各國抗議仍無效。

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總教練楊東蓁痛斥，「下坡賽分秒必爭，一個過彎失誤，就會浪費很多秒數，若各國賽前無法熟悉場地，對印尼將是莫大的優勢。」

果然開賽兩名印尼選手就在領先集團，江勝山憑藉經驗力抗對手夾擊，最終雖無緣金牌，但在完全不利的條件下，仍拿下第二名，證明實力超群。

江勝山是亞洲頂尖的下坡賽好手，在國內已完成全運會三連霸，2016年曾在全球最頂級的加拿大Crankworx Giant雙人曲道賽奪金，成為亞洲史上第一人。本屆亞運拿下銀牌，也達成職業生涯新的里程碑。

女子組台將周佩霓僅獲得第5，印尼選手地主優勢明顯，最終拿下金包銅，成最大贏家。

台灣在自行車下坡賽再奪一面銀牌。（教練楊東蓁提供）