亞運》台灣首獎牌LINE「我愛你們」 蔡澤民傳給這4人‧‧‧

蔡澤民的父親蔡垂壟（圖右）與母親楊美絹（圖左），以子為榮。（記者劉曉欣攝）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕台灣勇奪亞運第一牌的武術好手蔡澤民，在獲獎之後第一時間，就透過LINE群組傳了「我愛你們」給父母與兄弟，他還秀出獎牌寫上「給我的家人」，最後還強調「等我回去」！

彰化縣長魏明谷今天到亞運銅牌蔡澤民位於和美的住家，為蔡家貼紅榜。（記者劉曉欣攝）

彰化縣長魏明谷到亞運銅牌蔡澤民家中貼紅榜。（記者劉曉欣攝）

彰化縣長魏明谷今天親自到蔡家貼紅榜，強調這是台灣之光，也是彰化之光，依照獎勵辦法，這次蔡澤民獲得亞運銅牌，將獲得縣府頒發8萬元，教練則頒發4萬元獎金，也將輔導就業，只要符合條件，通過遴選，希望澤民能夠留在家鄉擔任專任教練，繼續為彰化培養人才。

彰化縣和美鎮長阮厚爵（中）到蔡澤民家中貼紅榜。（記者劉曉欣攝）

蔡澤民在亞運奪牌後，立即跟家人說這個好消息，並寫著「我愛你們」。（記者劉曉欣攝）

蔡澤民的母親楊美絹表示，她有3個男孩，澤民在家排行老二，當時因為老大念和東國小有武術隊，她就讓澤民跟著哥哥去練習，沒想到，越練越有興趣，第一次參加比賽就奪牌，從此就愛上了武術，後來弟弟也跟著練武術，但只有澤民一路堅持到現在。

楊美絹說，澤民是個很愛撒嬌的小孩，說話很甜；蔡澤民的父親蔡垂壟說，澤民從小很調皮，只是練起武術就非常認真，希望大家繼續幫澤民加油。

由於蔡澤民顏值頗高，到底是像爸爸？還是像媽媽？蔡父低調的說，這是大家「毋甘嫌」啦！

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蔡澤民啟蒙教練蕭詠升表示，澤民非常「耐操」，比別人還能夠吃苦，也願意吃苦，表現穩定度很高，能夠在國際比賽奪牌，身為啟蒙教練，以他為榮。

和美鎮長阮厚爵今天也到蔡家張貼紅榜，強調蔡澤民是和美之光。