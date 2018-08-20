中職》2018阿迷趴開戰 「巡弋」球衣今亮相

全新阿迷戰袍「巡弋」。（桃猿提供）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿隊預定在8月31日至9月2日於全猿主場舉行第六屆阿迷趴「2018 ARMY PARTY-VI」，今年阿迷趴繼續與國防部合作，8月31日除了安排5架經國號戰機，衝過桃園棒球場上空向國軍與職棒球員致敬外，Lamigo桃猿隊也將在三天的阿迷趴中換上全新阿迷戰袍「巡弋」，用空防天空迷彩來迎戰！

8月31日「鋼鐵英雄日」賽前活動為三年來最盛大，8月31日（五）進場時間將提早為16點30分。當日在球場擔綱演出的國軍官兵及後勤超過千位，國防部動員憲兵特勤、陸軍戰技、海軍蛙人、空軍戰機出現在全猿主場，在售票處後廣場將設置全民國防體驗區暨人才招募嘉年華。是球迷朋友絕對不能錯過，五年來最盛大的棒球場國軍演出！藉由「阿迷趴之鋼鐵英雄日」向球員與軍人致敬。

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桃猿除了在8月31日舉辦「鋼鐵英雄日」之外、9月1日是「金門英雄日」、9月2日則是「銀髮英雄日」。

「巡弋」球迷版球衣將於8月31日（五）上市，系列商品即將開始衝鋒陷陣，9月1日（六）以及2日（日）都將安排賽後演唱會，參戰名單近日公布。

全新阿迷戰袍「巡弋」。（桃猿提供）