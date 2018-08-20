中職》富邦舉辦G!POP流行音樂節 呂薔Amuyi熱情開唱

富邦悍將主題趴將邀請呂薔Amuyi擔任開球嘉賓。（悍將提供）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將9月7日到9日舉辦年度音樂盛會「G!POP流行音樂節」主題日，連續三日賽後將邀請不同音樂風格的歌手及樂團舉辦演唱會。首日7日賽前邀請「靈魂唱將」呂薔Amuyi擔任開球嘉賓，賽後再以她獨有的靈魂唱腔以及充滿青春爆發力的嗓音，為連續三場的G!POP賽後演唱會唱出熱情序曲。

2013年年僅18歲的呂薔Amuyi以首張專輯《We Don't Talk》入圍第24屆金曲獎最佳新人獎，2018年，再以專輯《O_LOVE》入圍第29屆金曲獎最佳國語女歌手獎。歌唱實力屢獲專業音樂人肯定，更被評為華人音樂世界中難得一見的瑰寶。

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G!POP流行音樂節為富邦悍將年度最盛大的音樂主題日，球團將連續三日發送不同設計風格的「G!POP紀念吉他pick」，9月7日前5000名、9月8日、9日全內野球迷進場即可領取，要讓全富武莊的球迷們與舞台上的唱將一起撥動心中的熱情旋律，感受音符的跳動能量。

9月7日到9日富邦悍將G!POP流行音樂節，球團將邀請不同音樂風格的歌手或樂團帶來多元的音樂盛會，包含「靈魂唱將」呂薔Amuyi，以及鬼才唱將、女神唱將與搖滾唱將等實力派歌手們也將接力登台表演，邀請球迷一起進場感受最熱情的音樂盛會。