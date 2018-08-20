亞運》李智凱鞍馬「完美落地」與 唐嘉鴻單槓、地板暫排第1

李智凱鞍馬項目以15.050分排第1。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕雅加達亞運體操項目今天下午登場，台灣男子體操隊在團體部分，以242.600分暫居第3，僅次於中國、南韓；個人單項部分，李智凱的鞍馬暫居第1、唐嘉鴻的地板、鞍馬也排名第1，陳智郁吊環則排第3。

男子體操項目共分為鞍馬、吊環、跳馬、單槓、雙槓及地板，台灣隊今先從鞍馬項目開始，世大運金牌李智凱不負眾望，以15.050分排第1，小將蕭佑然以13.650分排第8。

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緊接登場的吊環，「吊環王子」陳智郁繳出14.650分排第3。跳馬則是蕭佑然表現最佳，拿下13.925分排第4，李智凱則以13.300分排第5。

台灣隊在雙槓部分，以李智凱14分最佳，單槓唐嘉鴻拚出14.550分，和中國好手肖若騰並列第一。以地板項目見長的唐嘉鴻，今表現不俗，拿下14.450分，目前高居第1，李智凱則以13.900分排第5。

台灣隊團體累積242.600分暫居第3，中國和南韓則分居第1、2名，但仍有兩組賽事尚未結束，台灣隊在團體部分要奪牌仍有難度。

不過在個人單項部分，李智凱的鞍馬、陳智郁吊環、唐嘉鴻地板及單槓都排第一，晉級決賽機會濃厚。此外，李智凱在個人全能暫時排名第3。

單槓唐嘉鴻拚出14.550分（資料照，記者張嘉明攝）

陳智郁吊環14.650分排第3。（資料照，記者林正堃攝）