亞運女壘》18歲強投杜雅婷 讓偶像上野見證精彩好投

杜雅婷中繼表現精彩，投6局僅被敲1安，送出6次保送，1分未失。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕2018年雅加達-巨港亞運女壘賽事，今天台灣迎戰亞運四連霸強權日本，打線全場遭對方投手群封鎖，只敲4支安打，最終台灣就以1:3不敵日本，預賽戰績1勝1敗，今天晚上6點半台灣將遭遇地主印尼。

此役台灣推出亞運四朝元老林素華先發，首局就被對手敲出4支安打，包括2支長打，只投1局失3分退場，由杜雅婷接手中繼，杜雅婷表現精彩，投6局僅被敲1安，送出6次保送，1分未失。

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杜雅婷年僅18歲，2017年度企業女壘聯賽她拿下年度MVP、勝投、防禦率、奪三振王和最佳投手等5大獎項，是國內新生代女壘強投，這場對日本投出生涯代表作，她表示，以前對日本投球不曾贏過，對戰會感到害怕，感覺日本就像美國一樣實力堅強，這是她第一次打亞運，一開始上去投球不會感到緊張，日本也沒有想像中的可怕。

杜雅婷透露，總教練楊賢銘告訴她上去投球不要有壓力，把球投到位就好，比賽中她就是開心投球；值得一提的是，杜雅婷偶像正是日本王牌投手上野由岐子，今天她在偶像面前投了一場好球，杜雅婷說，「以前我會學上野的投球動作，現在不會了，會看她身上的優點。」

杜雅婷是壘協重點培訓球員，亞運結束她將赴美受訓3個月，她說，希望學習美國投手站在投手丘的霸氣和自信心。

台灣首局丟3分顯得巨大，日本先後啟用兩名投手藤田倭、濱村有淵源，有效封鎖台灣打線，藤田投3局讓打者9上9下，濱田接手前3局也力保不失，直到7局下才被連敲3安掉1分，最終自行解危守成。楊賢銘認為，這兩名日投控球和下墜球頗具水準，速度也不錯。

老將林素華只投1局就被打退場，楊賢銘表示，其實林素華投球進壘角度壓低，只能說日本打者都能用技巧敲安打，他盛讚杜雅婷表現很好。

台灣先發投手林素華。（特派記者陳志曲攝）