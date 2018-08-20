亞運》剛滿20歲 楊昆弼射擊拿到台灣第二金

楊昆弼在男子不定向飛靶以48分，替台灣代表團贏得本屆亞運第二面金牌。（奧會提供）

〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕2016年里約奧運國手楊昆弼日前剛滿20歲，今日迎來生涯最大份禮物，他在男子不定向飛靶以48分平世界紀錄，替台灣代表團贏得本屆亞運第二面金牌。

楊昆弼在11日剛滿20歲，在2016年奧運還是最年輕射擊國手，而他在今年6月下旬於青年世界盃拿到銀牌，對亞運增添無比信心。

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楊昆弼在資格賽以118分，吊車尾晉級決賽，結果決賽再度神準，成功在亞運舞台大放異彩。他在決賽50發中，僅2發失手，以平世界紀錄、亞運新猷，替台灣進帳金牌。楊昆弼從起初有些緊張，到最終拿到金牌，他説：「我很訝異能拿到這面金牌，未來會續以2020年東京奧運為目標。」

台灣射擊隊在本屆亞運已取得2金、1銅，而整個代表團則有2金、1銀、4銅佳績。

楊昆弼在男子不定向飛靶以48分，替台灣代表團贏得本屆亞運第二面金牌。（奧會提供）

楊昆弼在男子不定向飛靶以48分，替台灣代表團贏得本屆亞運第二面金牌。（奧會提供）

楊昆弼在男子不定向飛靶以48分，替台灣代表團贏得本屆亞運第二面金牌。（奧會提供）

楊昆弼在男子不定向飛靶以48分，替台灣代表團贏得本屆亞運第二面金牌。（奧會提供）