亞運射擊》金牌「大隻佬」楊昆弼不忌口 就怕飛機坐太久

亞運金牌大隻佬楊昆弼。（中華奧會提供）

〔特派記者梁偉銘／雅加達報導〕對185公分、體重近百公斤的楊昆弼來說，國際大賽的壓力從來不是問題，8月11日剛滿20歲的他超齡成熟，唯一擔心的是自己「太大隻」，坐飛機出國參賽比較辛苦，像兩年前里約奧運前夕，這頭初生之犢就煩惱飛機得坐太久，兩條巨腿無法好好伸展會漲到難受。

其實這次亞運參賽，飛行時間也不算短，從桃園到雅加達至少5個多小時，轉機到巨港又得花1小時，但比起歐美長程航線仍算輕鬆，因此「大隻佬」笑說：「安啦，沒有問題。」他也在男子不定向飛靶以48分平世界紀錄，替台灣代表團贏得本屆亞運第二面金牌。楊昆弼從國小5年級升6年級，才開始接觸射擊，年紀雖輕，確有異於同儕的大將之風，由於射擊運動最大敵人就是自己，他曾想辦法多瞭解一些心理層面的東西，不讓外在無謂壓力擊垮，「希望能找到方法，讓自己在比賽中更沉穩冷靜。」

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對於這次亞運，楊昆弼就照著自己節奏訓練、休息，心情沒有特別緊張，試著用平常心去面對，而在高張力賽事過後，平常都心平氣和的他，反而最想做些刺激的劇烈運動，用亢奮情緒來平衡一下。相較其餘種類運動員的精瘦體形，楊昆弼因不必控制體重也沒忌口，所以正常飲食長的特別高壯，但他都儘量選擇好消化的食物，以免出賽時肚子太脹而分心受影響，倒是含有咖啡因的可樂等碳酸飲料，只能敬而遠之。

亞運金牌大隻佬楊昆弼。（中華奧會提供）

個人檔案

姓名：楊昆弼

項目：射擊（男子不定向飛靶）

身高：185公分

體重：95公斤

生日：1999年8月11日

啟蒙時間：小學六年級

楊昆弼在男子不定向飛靶以48分平世界紀錄，替台灣代表團贏得本屆亞運第二面金牌。（中華奧會提供）

楊昆弼在男子不定向飛靶以48分平世界紀錄，替台灣代表團贏得本屆亞運第二面金牌。（中華奧會提供）

