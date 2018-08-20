亞運》期盼延續世大運佳績 田徑目標搶金、銀、銅

台灣好手楊俊瀚在世大運男子100公尺決賽，跑出10秒22成績，奪得金牌。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕台灣田徑隊在去年台北世大運勇奪男子100公尺以及男子標槍金牌，證明實力，回顧四年前的上屆仁川亞運我國僅進帳一銀，田徑協會設定目標，希望金、銀、銅都有獎牌進帳。

總教練孫念祖今天帶隊出席壯行晚宴，他表示，感謝協會舉辦餐會，讓大家聚在一起，提升士氣，也代表「要去打仗了！」目前我國累積3金，孫念祖表示，代表團表現很棒，也提升大家凝聚力，但談奪牌難免有壓力。

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其中男子標槍亞洲紀錄保持人鄭兆村被寄予厚望，他本人淡定地說，習慣這樣的壓力，目標也是去突破自我，先前去歐洲比賽，創下個人賽季最佳84公尺60，他表示，狀態各方面都調整好了，慢慢抓回節奏。

田徑隊算是比較晚出發，賽程25日才展開，孫念祖表示，已獲得不少前方傳回的資訊，他們得知當地蚊子很多，特意多添購防蚊片、防蚊液。

代表團之前有選手腹瀉，孫念祖表示，有人反應是餐廳餐具不乾淨，所以他們決定自備環保餐具，至少自己帶去、自己洗乾淨，更衛生。

鄭兆村在世大運男子標槍一擲締造亞洲紀錄逆轉奪金。（資料照，記者林正堃攝）