亞運》期盼延續世大運佳績 田徑目標搶金、銀、銅

2018/08/20 20:18

台灣好手楊俊瀚在世大運男子100公尺決賽，跑出10秒22成績，奪得金牌。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕台灣田徑隊在去年台北世大運勇奪男子100公尺以及男子標槍金牌，證明實力，回顧四年前的上屆仁川亞運我國僅進帳一銀，田徑協會設定目標，希望金、銀、銅都有獎牌進帳。

總教練孫念祖今天帶隊出席壯行晚宴，他表示，感謝協會舉辦餐會，讓大家聚在一起，提升士氣，也代表「要去打仗了！」目前我國累積3金，孫念祖表示，代表團表現很棒，也提升大家凝聚力，但談奪牌難免有壓力。

其中男子標槍亞洲紀錄保持人鄭兆村被寄予厚望，他本人淡定地說，習慣這樣的壓力，目標也是去突破自我，先前去歐洲比賽，創下個人賽季最佳84公尺60，他表示，狀態各方面都調整好了，慢慢抓回節奏。

田徑隊算是比較晚出發，賽程25日才展開，孫念祖表示，已獲得不少前方傳回的資訊，他們得知當地蚊子很多，特意多添購防蚊片、防蚊液。

代表團之前有選手腹瀉，孫念祖表示，有人反應是餐廳餐具不乾淨，所以他們決定自備環保餐具，至少自己帶去、自己洗乾淨，更衛生。

鄭兆村在世大運男子標槍一擲締造亞洲紀錄逆轉奪金。（資料照，記者林正堃攝）

相關關鍵字： 亞運 田徑 雅加達亞運 2018雅加達亞運

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2018 The Liberty Times. All Rights Reserved.