亞運》保留實力忍住不出招 菜鳥蘇柏亞打爆南韓奪金的秘密

蘇柏亞今於亞運53公斤級決賽29：10痛宰南韓河敏雅，拿下本屆台灣第三金。（特派記者陳志曲攝）



〔特派記者廖聿偉／雅加達報導〕跆拳道女將蘇柏亞今於亞運53公斤級決賽29：10痛宰南韓河敏雅，拿下本屆台灣第三金。教練蘇泰源運籌帷幄，前三輪保留實力，關鍵一戰轉守為攻，改變進攻節奏，讓對方措手不及，一舉擊垮天敵河敏雅。

剛滿21歲的蘇柏亞首次參加亞運，生涯在亞錦賽與韓國公開賽兩度碰上河敏雅都以大比分的差距落敗，但在最重要的賽場卻能擊潰對手，蘇泰源透露，「我們做了很多功課，前三輪刻意不用正拳，直到最後一戰才使用，且進攻手段與前兩次過招判若兩人，成為奪金關鍵。」

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蘇柏亞準決賽碰上哈薩克阿黛葛洛娃，前兩回合一路挨打、陷入落後，但蘇柏亞仍沉得助氣，決勝回合灌進11分逆轉。蘇泰源說，「堅持不用正拳是我們的共識，因為我有信心蘇柏亞能反敗為勝。」四強戰蘇柏亞正拳得分0，決賽則飆升至9分，有明顯的落差。

阿美族的蘇柏亞擁有過人的天分，加上追求完美的個性，總是追著教練請益，拿下金牌的瞬間，蘇柏亞不敢置信，與對手敬禮致意後，立刻衝過去抱住教練，喜極而泣，她表示，「我沒有想過第一次大賽就能拿下金牌，很感謝教練和家人，這分榮耀得來不易。」

跆拳道對打項目首日就摘金，也讓蘇泰源放下心中的大石，他表示，「前一天失眠，整夜沒睡，腦海一直在打轉，想戰術。接任總教練很臨時，能拿下金牌要感謝協會大力的支持，送選手道南韓移訓，才能體驗南韓快節奏的打法，在這次比賽收到效果。」

灣選手蘇柏亞（左）擊敗南韓選手拿下跆拳道女子53公斤級金牌。（記者陳志曲攝）

台灣選手蘇柏亞奪下金牌，情緒相當激動。（特派記者陳志曲攝）

蘇柏亞擊敗南韓為台灣奪下第3金。（特派記者陳志曲攝）



蘇柏亞今於亞運53公斤級決賽29：10痛宰南韓河敏雅，拿下本屆台灣第三金。（特派記者陳志曲攝）

蘇柏亞今於亞運53公斤級決賽29：10痛宰南韓河敏雅，拿下本屆台灣第三金。（特派記者陳志曲攝）