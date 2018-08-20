MLB》寫什麼？響尾蛇強投看小抄 真讓對手吞K（影音）

響尾蛇強投葛蘭基。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇強投葛蘭基（Zack Greinke）今天先發對上教士隊，投球時卻出現一詭異畫面，他直接在打者上場前直接拿出口袋的小抄，引起網友一番熱議，賽後葛蘭基也解釋了當時的情況。

當時的情況是，教士在5局下兩人出局後換上彼瑞拉（Jose Pirela）代打，葛蘭基從口袋拿出一張紙，賽後他表示，「我只是先做好功課，這樣投手教練就不用每次上來跟我講投球對策，這很省時。」

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看來葛蘭基的筆記真的有用，還有網友製作惡搞影片寫道，「記住彼瑞拉不會打曲球」，葛蘭基用一記69.8英哩的大幅度曲球讓打者揮空吞下三振，成功解決這個半局。

葛蘭基此戰6局被敲5安失3分都是自責分，另送出7次三振，退場時還是敗投候選，不過，戴斯卡索（Daniel Descalso）在8上打出追平轟，波洛克（A.J. Pollock）9上打出致勝陽春砲，最終響尾蛇以4：3險勝。