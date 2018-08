MLB》寫什麼？響尾蛇強投看小抄 真讓對手吞K（影音）

響尾蛇強投葛蘭基。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕響尾蛇強投葛蘭基(Zack Greinke)今天先發對上教士隊,投球時卻出現一詭異畫面,他直接在打者上場前直接拿出口袋的小抄,引起網友一番熱議,賽後葛蘭基也解釋了當時的情況。

當時的情況是,教士在5局下兩人出局後換上彼瑞拉(Jose Pirela)代打,葛蘭基從口袋拿出一張紙,賽後他表示,「我只是先做好功課,這樣投手教練就不用每次上來跟我講投球對策,這很省時。」

請繼續往下閱讀...

看來葛蘭基的筆記真的有用,還有網友製作惡搞影片寫道,「記住彼瑞拉不會打曲球」,葛蘭基用一記69.8英哩的大幅度曲球讓打者揮空吞下三振,成功解決這個半局。

葛蘭基此戰6局被敲5安失3分都是自責分,另送出7次三振,退場時還是敗投候選,不過,戴斯卡索(Daniel Descalso)在8上打出追平轟,波洛克(A.J. Pollock)9上打出致勝陽春砲,最終響尾蛇以4:3險勝。

Zack Greinke, pulling out notes on hitters between ABs. pic.twitter.com/Av3I8agA6i