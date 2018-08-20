亞運》5局大戰後飲恨！台灣男排不敵南韓

台灣男排亞運首戰不敵南韓。（特派記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣男排今在雅加達亞運首戰碰上勁敵南韓，雙方歷經5局廝殺，最終台灣仍以2：3落敗，無緣開胡，下一戰將在22日中午遇上尼泊爾。

男排今年在亞洲盃拿下第4名，追平隊史最佳成績，隨即飛往印尼備戰，且全隊沒參與開幕式積極練習，希望能爭取晉級資格。

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台灣隊開局多次出現發球失誤，先以21：25落敗；次局重整旗鼓，開局連拿3分，吳宗軒、劉鴻杰輪流攻下分數，助隊取得領先；居劣勢的南韓在關鍵時刻自亂陣腳，先是出現發球失誤，隨後又陸續遭我國攔網失分，第2局台灣隊以25：21扳回一城。

第3局我國率先攻下分數，一路和對手纏鬥，但在接發球出現失誤，以21：25敗陣；第4局開局稍拉鋸後，台灣隊一路以2分差落後，17：19時先是趁對方失誤，加上劉鴻敏適時一擊，追成平手，並以25：23拿下該局。

決勝第5局，關鍵時刻台灣隊發生失誤，一度落後，黃建逢適時一擊，加上劉鴻敏、劉鴻杰攔網，雙方戰成平手，只是台灣隊又連續掉分，陷入危機，最終以12：15敗陣。

隊長陳建禎則認為，雖然輸球，但球隊氣氛很好，沒有因亞洲盃最後一戰被日本逆轉給影響，也是一個重新的開始，「過去大家調整都比較慢，第一場就碰上南韓，仍有發揮出來，我想對接下來的比賽是好的。」

台灣隊預賽和南韓、尼泊爾同在D組，取分組前2晉級，雖然今天吞下一敗，接下來若能擊敗尼泊爾，仍保有晉級機會。

台灣隊長陳建禎殺球。（特派記者陳志曲攝）

台灣隊長陳建禎飛撲救球。（特派記者陳志曲攝）

台灣男排亞運首戰不敵南韓。（特派記者陳志曲攝）

台灣男排亞運首戰不敵南韓。（特派記者陳志曲攝）

台灣男排亞運首戰不敵南韓。（特派記者陳志曲攝）