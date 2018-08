〔體育中心/綜合報導〕昨天對上巨人的比賽,是紅人金手套捕手巴恩哈特(Tucker Barnhart)生涯第二次擔任先發一壘手,然而他卻發生一起離奇失誤,球直接穿越他的手套。

因為紅人當家一壘手沃托(Joey Votto)進入傷兵名單,巴恩哈特來充當一壘手,他用的不是平常慣用的捕手手套,而是跟二壘手借來的手套,結果就發生球穿越手套的悲劇,被記一次接球失誤。

巴恩哈特無奈說:「我甚至不覺得它有穿過我的手套,我低頭一看發現裡面沒有球,手套的縫線不見了,就是一次奇妙的意外。」幸好最後紅人還是以11:4擊敗巨人,這起失誤沒有造成太大影響。

A good craftsman never blames his tools.



However, @Tucker_Barnhart has all the right to blame his tools for this error. pic.twitter.com/yuc58qtO6w