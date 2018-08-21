MLB》力保美西王座 太空人艾圖維明歸隊

總教練計劃明天讓艾圖維歸隊。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人今天作客同區的水手，總教練辛奇（A.J. Hinch）賽前宣布，明星二壘手艾圖維（Jose Altuve）即將離開傷兵名單，明天的比賽就能上場。

艾圖維上月底對洛磯的比賽，因滑壘不慎擠壓到右腳，造成右膝痠痛，8年大聯盟生涯首進傷兵名單，前天在3A通過實戰測試後，今天回到大聯盟母隊，已恢復完整賽前練習。

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總教練辛奇表示，今天對水手系列賽首戰讓艾圖維休息，明天很有希望讓他歸隊，透露艾圖維的復健賽測試相當成功，不但敲安上壘，也能夠全力衝刺，順利完成任務，狀況和信心都調整到位，隨時待命準備回歸。

缺陣21場即將歸隊，艾圖維難掩興奮表示，太空人是一支出色球隊，他對隊友們信心滿滿，他愛死這支球隊，還有他們打球的方式，強調太空人目前仍是分區第一，很有信心能晉級季後賽，他很希望能參與其中。

艾圖維還發揮極佳幽默感，開心向記者展示自己的「3A首安球」，艾圖維2006年與太空人簽約後，隔年從新人聯盟開始打起，2011年首度升上2A，7月跳級直升大聯盟後站穩腳步，這次因為復健賽，首度在3A出賽就敲安，艾圖維笑說：「我今年敲出生涯（大聯盟）明星賽、還有3A首安，我為我自己感到相當驕傲。」



太空人在艾圖維缺陣期間，僅獲8勝12敗，雖然仍為美聯西區第一，但與第二的運動家只剩1場勝差，目前正值客場9連戰，作客運動家吞1勝2敗後，今天造訪水手展開3連戰，週末將作客天使，接著將回主場與運動家再打3場。

After 1,384 hits in the Major Leagues, #Astros' Jose Altuve （@JoseAltuve27） gets his first at Triple-A for @FresnoGrizzlies.



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