MLB》力保美西王座 太空人艾圖維明歸隊

總教練計劃明天讓艾圖維歸隊。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕太空人今天作客同區的水手,總教練辛奇(A.J. Hinch)賽前宣布,明星二壘手艾圖維(Jose Altuve)即將離開傷兵名單,明天的比賽就能上場。

艾圖維上月底對洛磯的比賽,因滑壘不慎擠壓到右腳,造成右膝痠痛,8年大聯盟生涯首進傷兵名單,前天在3A通過實戰測試後,今天回到大聯盟母隊,已恢復完整賽前練習。

請繼續往下閱讀...

總教練辛奇表示,今天對水手系列賽首戰讓艾圖維休息,明天很有希望讓他歸隊,透露艾圖維的復健賽測試相當成功,不但敲安上壘,也能夠全力衝刺,順利完成任務,狀況和信心都調整到位,隨時待命準備回歸。

缺陣21場即將歸隊,艾圖維難掩興奮表示,太空人是一支出色球隊,他對隊友們信心滿滿,他愛死這支球隊,還有他們打球的方式,強調太空人目前仍是分區第一,很有信心能晉級季後賽,他很希望能參與其中。

艾圖維還發揮極佳幽默感,開心向記者展示自己的「3A首安球」,艾圖維2006年與太空人簽約後,隔年從新人聯盟開始打起,2011年首度升上2A,7月跳級直升大聯盟後站穩腳步,這次因為復健賽,首度在3A出賽就敲安,艾圖維笑說:「我今年敲出生涯(大聯盟)明星賽、還有3A首安,我為我自己感到相當驕傲。」



太空人在艾圖維缺陣期間,僅獲8勝12敗,雖然仍為美聯西區第一,但與第二的運動家只剩1場勝差,目前正值客場9連戰,作客運動家吞1勝2敗後,今天造訪水手展開3連戰,週末將作客天使,接著將回主場與運動家再打3場。

After 1,384 hits in the Major Leagues, #Astros ' Jose Altuve ( @JoseAltuve27 ) gets his first at Triple-A for @FresnoGrizzlies . https://t.co/ecTgreZfRb pic.twitter.com/nOIYHst5nW

Jose Altuve kept the ball from his first Triple-A hit, which he got Sunday in Tacoma. When he was called up to start his career, he was in Double-A. pic.twitter.com/AAY3NeItqM