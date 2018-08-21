亞運》披菲國戰袍首秀登場 克拉克森今下午戰中國

NBA騎士球星克拉克森（中）亞運首秀將出戰中國。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕效力於NBA克利夫蘭騎士隊的菲裔球員克拉克森（Jordan Clarkson）日前總算獲得NBA官方的許可，能代表菲律賓出征亞運，而今天下午5點他將迎來披上菲律賓男籃戰袍首秀，對上同樣擁有NBA球星的中國男籃，角逐分組第一。

克拉克森代表菲律賓參加亞運的過程可說是一波三折，NBA先是以亞運非聯盟許可的比賽為由，打槍菲律賓，但隨後菲律賓籃協卻緊咬同樣都是NBA球員，卻能代表中國出賽的周琦和丁彥雨航，還找NBA相關負責人說情，才終於讓克拉克森如願參加亞運。

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雖然克拉克森在菲律賓男籃亞運首戰，只能坐在場邊觀戰，但菲律賓最後仍以96：59輕取哈薩克，搶下小組賽首勝。

菲律賓亞運首戰，無法參戰的克拉克森仍來到場邊觀戰。（美聯社）

今天下午將要碰上擁有兩位NBA球星的中國隊，菲律賓主帥Yeng Guiao之前在受訪時表示，他們的計劃是讓克拉克森去吸引防守球員的注意，讓陣中射手群有機可趁，而不是要他去獨拿個50分。

「讓他去吸引防守球員對我們也許會非常有幫助，尤其是在面對具有身高優勢的中國隊時，」Guiao說道，「有他（克拉克森）在，就能吸引對方的注意力，幫我們創造得分的機會，他的籃球IQ相當高，能知道什麼時候該聲東擊西，什麼時候又得積極進攻。」