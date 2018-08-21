亞運棒球》寮國只要贏球 前韓職教頭就穿內褲繞場

寮國棒協副理事長李萬洙。（取自韓網）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕2018年雅加達-巨港亞運棒球項目今天點燃戰火，資格賽寮國、泰國、斯里蘭卡等三國角逐，競爭唯一一張會內賽門票，晉級的球隊將與日本、中國、巴基斯坦分在A組，台灣、南韓、香港和地主印尼分在B組，本屆亞運棒球總計10隊參賽。

棒球資格賽今天下午3點首戰由寮國對泰國，59歲寮國棒協副理事長李萬洙已放話，只要寮國能在亞運拿到一勝，他就會穿內褲繞場回饋球迷；此話一出，不少人都在看他是否能兌現承諾。

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捕手出身的李萬洙，選手生涯曾拿過韓職年度MVP和打擊三冠王，並到美職球隊當了8年教練，曾任韓職SK飛龍總教練，2007年他擔任SK飛龍首席教練，也曾放話表示，只要主場爆滿他就上半身赤裸、只穿內褲繞場一周，後來真的滿座，兩年來首次，他也兌現承諾。

「李萬洙效應」發酵，那段期間SK票房成長不少，當時李萬洙曾說，「很高興做了件有助於職棒發展的事，但以後我不會再做這種事了。」沒想到11年後，他有機會重現當年經典畫面。

這幾年李萬洙到寮國教球，這次亞運沒擔任國家隊教頭，而是以寮國棒協副理事長的身分來到雅加達，為了備戰亞運，4月寮國國家隊赴韓移地訓練3週，隊史首次征戰亞運的目標很簡單，全力搶下一勝就功德圓滿。