亞運》像在打電動！女足球員「7分鐘進5球」血洗對手（影音）

王珊珊（頭錘者）昨一人獨進9球。（取自雅加達亞運官網）

〔體育中心／綜合報導〕不是在打電動！中國女足昨在亞運小組賽次戰面對塔吉克共和國女足，第56分鐘才從板凳替補單場的中國女足王珊珊，「頭腳並用」一個人就進了9球，領軍以16：0血洗塔吉克，小組賽取得兩連勝，輕鬆晉級。

此役上半場中國女足就已經取得3：0領先塔吉克女足，沒想到下半場中國女足更是火力全開，第46、51和59分鍾又各進一球，取得6：0甩開塔吉克。

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而第56分鐘從板凳出發的王珊珊，才上場7分鐘後頭錘破網，將比分擴大到7：0，隨後第73、81分鐘又連進兩球，不到半個小時就完成「帽子戲法」，第83、87分鐘又再踢進兩球。

更恐怖的是─從第89分鐘開始，王珊珊幾乎以1分鐘就進1球，在比賽結尾到傷停補時階段裡，7分鐘就踢進5球，一舉打破目前效力於德甲拜仁慕尼黑的波蘭一哥「豆腐」萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski），在2015年所創下「9分鐘進5球」的紀錄。

中國女足在亞運首戰就以7：0輕取香港，昨又16：0血洗塔吉克快意晉級，而下戰他們將對上同樣也是2連勝的北韓女足，力爭分組第一。

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王珊珊（右）昨一人獨進9球，領軍血洗對手。（取自雅加達亞運官網）