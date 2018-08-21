甲子園》金足農今天挑戰台灣KANO紀錄 日本第一美女也落淚

秋田縣金足農的王牌投手吉田輝星。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕第100屆夏季甲子園決賽，即將在稍等台灣時間下午1點登場，全隊一半球員是高中才加入科班的「雜草軍團」金足農，能否扳倒傳統強校、尋求春夏甲子園連霸的大阪桐蔭高校，並且突破過去日本東北地區6縣、連續99屆都無冠的紀錄，大家都很期待。

雖然今年是夏甲第100屆，但這是秋田縣睽違103年（1942-1945年戰爭停辦）再度有學校闖進決賽，上一次是第一屆。這也是農業學校自從台灣的嘉義農林（KANO）後，相隔87年再度闖入決賽，如果今天能奪冠，金足農將一舉超越當年KANO創下的紀錄。

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金足農全隊的最大看點，無非是本屆夏甲先發5場，場場完投9局的王牌投手吉田輝星，近5戰已熱投749球的他，要用150公里的直球作武器，挑戰強打聞名的大阪桐蔭。

以農業為主的秋田縣，因為金足農今年在甲子園的崛起，已陷入一片狂熱，日本航空（JAL）更為此推出加開班機，一共有82位秋田縣民相當雀躍，在今天上午包機前往近比賽地點的大阪國際機場。

不只農田，秋田還以盛產美女出名。秋田縣出身的女星，有「日本第一美女」之稱的佐佐木希，昨天也在IG狂賀金足農：「感謝給我帶來感動，每場比賽我都感動得淚水直流，真的令人興奮不已，我在家一個人看轉播尖叫，看得很揪心、到明天心情會一直很興奮！」

佐佐木希也在IG上為家鄉秋田的球隊加油。（取自佐佐木希IG）