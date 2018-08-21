NBA》洛夫、德羅森發聲 呼籲聯盟重視球員心理健康

洛夫近日受訪時，暢談自己治療焦慮症的心路歷程。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA是美國職業籃球最高殿堂，球員們看似光鮮亮麗的背後，也可能隱藏著不為人知的壓力與苦衷，在多位球星主動發聲後，如何照護球員的心理健康，成為聯盟一大新課題。

球星德羅森（DeMar DeRozan）今年2月時坦言，自己已與焦慮和憂鬱症奮鬥多年，但也感謝如此際遇，造就了現在的他。近日受訪時談到球員心理健康議題，德羅森有感而發地說，有錢並不代表，做什麼事都可以很容易。

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德羅森以自身經歷闡述，當他熬過艱苦環境，終於打進NBA，他認為所有壞事都該一掃而空，結果全新的滿檔壓力，竟跟著排山倒海襲來。「人們總是說，『你是在憂鬱什麼，你買得起任何你想買的東西耶！』，我真希望這世上每個人都變得超富有，這樣他們就會知道，錢不是一切。」

聯盟當局已承諾規劃配套措施，照顧球員心理健康，但卻有美媒直言，部分球隊老闆竟主張，球員是他們砸重金買下的資產，他們有權觀看球員們接受心理治療的醫療紀錄。

踢爆此事的《ESPN》資深記者Jackie MacMullan，在報導中引述騎士球星洛夫（Kevin Love）發言，嚴正捍衛球員權益，強調球員本該擁有隱私權，沒有任何協商餘地，洛夫表示如果沒有這樣的隱私權，他永遠都無法敞開心房，向外界坦言自己有在接受心理治療。

Jackie MacMullan也說，火箭隊的助教John Lucas透露，他相信聯盟現在有超過4成以上球員，有心理健康上的隱憂，隸屬NBA球員工會，負責心理健康事務的William Parham醫生附議，直言這樣的數字並非誇飾，「疫情已在聯盟傳開，從過動、躁鬱症，到焦慮、憂鬱症都有。」

除了聯盟競爭壓力大，球員可能被迫承受極大的身心壓力，健康受到威脅，另外一個大問題在於，許多球員並未意識到，自己的心理健康已經出狀況，或是他們不想尋求治療。

根據Jackie MacMullan報導，一位東部球隊的教練，私下向她透露：「我們隊上就有3位球員（有心理健康狀況），其中2個正在進行藥物治療，他們有時候沒問題，有時候卻不是，我已經盡我所能，盡量保持敏銳，但我又不是醫生、或是心理醫師，有時候卻被要求，我得是（心理醫生）。」

德羅森感嘆高薪非萬能，盼外界能對球員多一份理解。（資料照，法新社）