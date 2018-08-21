亞運》不想當兵！孫興慜關鍵抽射助南韓續命晉級

南韓球迷舉牌幫孫興慜加油。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕亞運男足E組賽事，前役爆冷不敵馬來西亞的南韓，今天對上吉爾吉斯不掉以輕心，靠著一哥孫興慜在下半場第63分鐘抽射破網，最終以1：0擊敗吉爾吉斯，以6分積分排名分組第二晉級，淘汰賽將遭遇F組第一的伊朗隊。

南韓男足此屆亞運首戰就以6：0血洗巴林，次戰變陣對上馬來西亞，未料球隊表現卻荒腔走板，半場就以0：2落後，下半場57分鐘才緊急換上孫興慜，卻已亡羊補牢，而對上吉爾吉斯，若被對方踢平、或是輸球，南韓隊就有可能遭到淘汰提前出局。

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此役南韓不僅讓陣中王牌前鋒孫興慜先發並擔任隊長，連另外兩位超齡外卡球員黃義助、趙賢佑也通通先發，沒想到半場卻還是久攻不下，上半場打完兩隊維持0：0平手。

下半場第63分鐘，張潤鎬左側開角球往中路傳，孫興慜逮到空檔，凌空抽射破網進球，南韓終於破蛋領先對手，之後雖然沒能再進球，但南韓也不讓吉爾吉斯越雷池一步，最終就以1：0拿下勝利晉級。

南韓昨天取得勝利後，以2勝1敗的6分積分，在E組和馬來西亞同分，雖然進球數優於馬來西亞，但積分相同時比較雙方對戰紀錄，前役不敵大馬的南韓，僅能以分組第二晉級，16強賽他們將出戰伊朗；馬來西亞則是將對上日本。

孫興慜（中）下半場關鍵抽射，助南韓男足續命晉級。（法新社）