亞運棒球》拒絕美職巨人隊的小子 戴如量猛打

戴如量在練習賽繳出猛打賞。（記者黃耀徵攝）

〔記者吳清正／台北報導〕美職巨人隊曾有意網羅的台灣隊第1棒戴如量，今天在練習賽4打數3安打，包括2支二壘打，但最後1打席被觸身球擊中左手肘，讓總教練許順益相當擔心。

戴如量前3打席連續安打，第6局打出深遠飛球在左外野全壘打牆前被接殺，第8局被觸身球痛得蹲在地上許久，隨即退場接受治療。

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許順益表示，戴如量打擊穩定又有腳程，是很出色的開路先鋒，也是台灣隊重要戰力，很擔心他的傷勢。戴如量賽後表示，初步檢視並沒有傷到骨頭，但感到酸痛無力，傷勢還要再觀察。

戴如量曾參加2016年中職選秀落選，之後在成棒培訓隊接受客座教練克魯茲指導，打擊突飛猛晉。戴如量表示，克魯茲以他在美日職棒的豐富經驗，在技術在給他很多幫助，賽前打擊練習時就會根據臨場狀況給予修正，以前他的擊球落點集中在左外野，現在很全面，中外野和反方向的右外野反而更多。

戴如量表示，不管打得好不好，克魯茲總是鼓勵選手，讓他更有信心，以前表現落差很大，現在有穩定的表現。

去年戴如量在港口盃首戰荷蘭擊出3安打、2支二壘打，引起巨人隊球探注意，透過台灣隊人員詢問加盟的意願，遭到戴如量婉拒。戴如量表示，在台電打球很開心，已經不會再想打職棒，現在目標是取得正職的身份。