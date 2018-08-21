亞運》不定向飛靶平世界紀錄 楊昆弼4歲就註定成為神槍手

楊昆弼在男子不定向飛靶以48分，替台灣代表團贏得本屆亞運第二面金牌。（奧會提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕射擊國手楊昆弼20日代表國家出戰雅加達巨港亞運，在不定向飛靶項目決賽中，50發泥盤僅錯失2發，射出平世界紀錄的48分奪金，消息傳回家鄉彰化二水，家人無不為他感到興奮與驕傲。楊母表示，4歲時他最愛的玩具就是一把BB槍，也許註定成為一位神槍手。

彰化子弟為國爭光，彰化縣長魏明谷、二水鄉長鄭蒼陽等人今日一早就到楊家道賀，楊昆弼父親楊昭奮也是二水分駐所警友站長、媽媽高明雪、姊姊楊喻菱及女友賴懿昕等親友也一起張貼紅榜，分享奪金喜悅。

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射擊國手楊昆弼亞運奪金，彰化縣長魏明谷（左4）等人到楊家道賀貼紅榜，分享喜悅。（記者陳冠備攝）

楊母高明雪說，昆弼排行家中老么，上有3位哥哥與1位姊姊都很擅長讀書，唯獨他對閱讀沒興趣，4歲時就愛拿哥哥的玩具BB槍到處射巷口的貓、狗，當時氣得要命，長大一點迷上到夜市射氣球，每次都百發百中，老闆嚇得求饒「弟弟你盡量射，但是不要再跟我拿獎金、獎品了」。

楊昆弼4歲就讀幼稚園時，就愛持BB槍射擊。（記者陳冠備攝）

他的天份在射擊！高明雪說，昆弼10歲大時，丈夫帶他到附近田中靶場接觸正式射擊，射擊槍重達8公斤，槍身也快比他高，首次射擊，10發飛靶竟然擊中2發，教練蕭政文看了驚為天人，隔年小五升小六時正式踏入射擊訓練，同年齡的朋友暑假都在玩，他卻堅持留在射擊場苦練，沒想到一練就是10年，這次奪金很替他開心，努力終於有回報，也感謝蕭政文教練等人對他用心栽培，未來目標是2020年的東京奧運，希望一步步實現。

楊昆弼女友賴懿昕說，昆弼在國內很有信心，可是出國容易因為場地不熟而緊張，這次預賽成績一度吊車尾晉級，決賽前還打來表示心情受影響，特別鼓勵他：「相信自己」，不然要再等4年，他即時恢復自信，順利奪下佳績。

魏明谷說，楊昆弼是台灣之光、彰化之光、二水之光，為彰化爭取很多光榮，希望將來有機會聘為專業運動教練，留在彰化訓練出更優秀的運動選手，為台灣爭取最高的榮耀。縣府表示，楊昆弼奪金，中央獎金有300萬元，縣府也將頒發15萬元獎金。

楊昆弼父親楊昭奮（左3）、媽媽高明雪（左4）等家人，開心分享楊昆弼奪金喜悅。（記者陳冠備攝）

楊昆弼亞運奪金，家中已貼滿各界道賀紅榜。（記者陳冠備攝）

楊昆弼女友賴懿昕在決賽前鼓勵他「相信自己」，順利奪金。（記者陳冠備攝）