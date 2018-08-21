亞運》談江勝山摘銀 江爸超淡定：看新聞才知道

江勝山（右一）拿下亞運銀牌。（教練楊東蓁提供）

［記者許倬勛／桃園報導］自由車下坡賽睽違12年重返亞運，台灣「下坡車神」江勝山力抗群雄，衝出2分18秒摘銀，遠在新屋的家人卻很淡定，爸爸江新富稱看新聞才知奪牌，對愛子的實力很有信心，「他三歲就會騎單車，比學跑步還要早」。

年僅23歲的江勝山打遍大江南北，16歲就拿下全國中等學校運動會越野、下坡雙料金牌，去年締造全國大專校院運動會三連霸紀錄，2015年還成為台灣首位進入世界盃越野賽法國站的選手，近年多在歐洲征戰。

請繼續往下閱讀...

踩踏單車馳騁破風的基因深植於江家，江爸年輕時就樂於此道，平時開貨車維生，也兼職越野單車教練，江勝山哥哥、堂兄也都是好手，綽號「阿丹」的江勝山3歲起就騎著三輪車穿梭大街小巷，是左鄰右舍眼中的小神童，江爸說，聽起來很離譜，但阿丹是先學會騎車才會跑步。

江爸說，阿丹的騎車技術多靠自行摸索，直到小學三年級才接受較有系統性的訓練，但仍以自主練習居多，因「同齡的選手跟不上他的那股狠勁和傻勁」，國中開始玩攀岩車，後來愛上緊湊刺激的下坡賽，征服全台大大小小的山頭，桃園虎頭山、新竹尖石鄉、陽明山竹子湖都有他留下的胎痕。

江爸說，阿丹的夢想不是穿金戴銀、當上一方之霸，而是把最愛的運動介紹給故鄉，希望國人也能像他一樣，跨上單車穿梭於台灣壯闊的山林間。

江勝山房間內保有征戰大小賽事獲勝獎牌、獎盃。（記者許倬勛攝）

江勝山房間內保有征戰大小賽事獲勝獎牌、獎盃。（記者許倬勛攝）