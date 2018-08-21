亞運》爭金奪銀！ 台灣反曲弓女團排名賽搶下第二種子

台灣女子射箭隊。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕台灣射箭隊今日在2018年雅加達─巨港亞運亮相，早上先登場的女子反曲弓排名賽，我國好手「雷母」雷千瑩射到674分、「天才少女」譚雅婷射出672分及彭家楙取得664分，3人從去年世大運開始並肩作戰的箭客，助我取得團體賽的第二種子，至少要到金牌戰才會碰上強權南韓。

譚雅婷射出672分。（特派記者林正堃攝）

雷千瑩射到674分。（特派記者林正堃攝）

彭家楙取得664分。（特派記者林正堃攝）

除了雷千瑩、譚雅婷及彭家楙，另外國手羅筱媛射出510分，確定將由3名世大運國手出征23日登場的團體賽。

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羅筱媛。（特派記者林正堃攝）

教練倪大智此次帶著「殺氣的心」，率領雷千瑩、譚雅婷及彭家楙征戰亞運，屆時比賽的排序確定由譚雅婷擔任領頭羊，再由雷千瑩接力上陣，而彭家楙負責最後一箭。

倪大智對選手表現滿意，畢竟3人排名賽兩輪的成績皆維持在330分以上，代表狀況十分穩定，至少避免起伏不定的問題。

至於去年台北世大運國手及個人賽金牌得主南韓選手姜彩榮射出681分，締造亞運大會新猷；經驗豐富的張惠珍677分，南韓以2038分，成為第一種子。

賽後交換心得。（特派記者林正堃攝）

賽後交換心得。（特派記者林正堃攝）

賽後交換心得。（特派記者林正堃攝）