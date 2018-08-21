甲子園》金足農王牌氣力放盡！他11戰投1517球落敗噴淚

〔體育中心／綜合報導〕第100屆夏季甲子園決賽，來自秋田縣的「雜草軍團」金足農業高校的王牌投手吉田輝星，今天對上大阪桐蔭高校，他投了5局用132球失掉12分，6戰燃燒手臂共投881球，最後球隊以2：13輸球。大阪桐蔭則是成為史上第一支二度達成春夏連霸。此外，若加上地方預賽，吉田輝星共投了1517球。

夏季甲子園今天為第100屆，但因1942年至1945年戰爭停辦，金足農是秋田縣睽違103年後再次有縣內的學校闖進決賽，也是自台灣的嘉義農林（KANO）後，相隔87年再度有農業學校打進決賽。

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前5戰場場完投9局的王牌投手吉田輝星，今天開賽就不穩，首局掉3分，第4局挨了大阪桐蔭宮崎仁斗的三分砲，第5局又被根尾昂的兩分砲在內，被對手單局灌6分，讓大阪桐蔭奠定勝基。

吉田輝星此戰氣力放盡，投5局被敲12安，包含挨2轟，失掉12分11分自責，有4次三振、3次保送，用球數132球，最快球速為146公里，這次夏季甲子園6戰共投了881球；若從地方預賽算起，吉田輝星投了11場有9場投滿9局、連10場完投，投球局數總計96局，共丟了1517球。



大阪桐蔭王牌柿木蓮用112球完投9局，被敲5安失2分，送出7次三振、3次保送，幫助球隊完成今年的春夏連霸，隊史第2次。

金足農只用9人，沒有換過任何替補，也沒有換任何的代打，「9人野球」一路過關斬將，從地方預賽打到冠軍賽。