亞運》揮別肩傷陰影 角力正妹陳玟陵勇闖準決賽

角力女子68公斤級陳玟陵（藍衣）首戰擊敗地主選手辛塔。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕角力女子68公斤級陳玟陵今於亞運賽場首戰遭遇地主選手辛塔（Desi Sinta），陳玟陵無懼滿場觀眾倒喝采，開賽僅30秒就壓制對手取分，之後一路壓著對手打，最終11：5獲勝，只要再勝一場，就能摘下獎牌。

2年前里約奧運陳玟陵僅上陣77秒就因右肩傷退賽，也因傷勢嚴重，近兩年幾乎都在復健。此戰是傷後最大的戰役，開賽陳玟陵先試探對手重心，由於擁有身材優勢，陳玟陵很快就取得上風，第二回合拿下8分奠定勝基。

請繼續往下閱讀...

辛塔身高僅162公分，不斷利用下半身衝撞，希望能讓陳玟陵失去重心、搶分，但陳玟陵有備而來，沒有讓對方得逞。她表示，「身材較小的選手會衝撞對手下盤，但我們有針對這點，聘請外籍教練特訓，所以對手完全沒機會。」

陳玟陵闖過首關後，下一戰將碰上蒙古選手，只要獲勝就能殺進決賽；若敗仍有機會搶第三名。

角力女子68公斤級陳玟陵（藍衣）首戰擊敗地主選手辛塔。（特派記者林正堃攝）

角力女子68公斤級陳玟陵（藍衣）首戰擊敗地主選手辛塔。（特派記者林正堃攝）

角力女子68公斤級陳玟陵。（特派記者林正堃攝）

角力女子68公斤級陳玟陵（藍衣）首戰擊敗地主選手辛塔。（特派記者林正堃攝）

角力女子68公斤級陳玟陵（藍衣）首戰擊敗地主選手辛塔。（特派記者林正堃攝）

角力女子68公斤級，台灣好手陳玟陵（藍衣）闖進準決賽。（法新社）

角力女子68公斤級，台灣好手陳玟陵（藍衣）闖進準決賽。（法新社）