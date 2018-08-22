台灣體操男團力拚金牌 今日賽事預告與轉播

台灣體操選手李智凱。（資料照，記者林正堃攝）

各位讀者早安，自由體育替您帶來精彩的賽事與轉播囉！

亞運部分，游泳賽事由朱宸平、王冠閎出戰男子100公尺蝶式預賽，王星皓、卓承齊也有400公尺混合式預賽，以及男子4*100公尺接力賽、4*100混合接力預賽也都有台灣隊選手參賽。黃亭茵、張瑤也將挑戰自由車女子個人100公里公路賽決賽。

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競技體操男、女團決賽也在今天登場；跆拳道則由63公斤何嘉欣、80公斤劉威廷出戰16強、8強賽事。晚間還有女壘賽事，台灣隊將在預賽出戰菲律賓，請鎖定轉播及自由體育來更新台灣隊最新戰況。

大聯盟方面，早上7點由洋基出戰馬林魚，洋基派出田中將大先發，馬林魚則推出羅培茲（Pablo Lopez）主投。洋基最近拿下一波三連勝，目前穩居美聯外卡首位，而田中將大今天將挑戰本季第十勝，喜愛棒球的球迷們不要錯過囉！

中職例行賽，新莊球場由富邦悍將坐鎮主場迎戰統一獅。獅隊今天推出日籍左投知念広弥先發，悍將由伍鐸掛帥主投。在二軍待了半個球季的知念広弥，今天迎來中職首秀，他的表現值得球迷關注。

日職今天將有2場轉播要帶給球迷，分別是樂天出戰歐力士，以及日本火腿迎戰軟銀。日職的球迷們一起打開電視為喜愛的球隊加油吧！

亞運

游泳

10：00 男子100m蝶式預賽

10：47 男子400m混合式預賽

11：16 男子4*100m自由式接力預賽

11：32 4*100混合接力預賽

轉播：愛爾達體育2台

11：00 自由車女子100km公路賽決賽 愛爾達體育1台

跆拳道

12：15 男子63kg－16強、8強 愛爾達體育3台

12：45 男子80kg－16強、8強 愛爾達體育3台

17：00 男子決賽 緯來體育、公視3台

競技體操

15：00 體操男子團體決賽 緯來體育

19：00 體操女子團體決賽 緯來體育

壘球

21：00 女壘 vs.菲律賓 緯來體育

MLB例行賽

07:00 洋基@馬林魚 民視、FOX體育

09:30 天使@響尾蛇 FOX體育3台

CPBL例行賽

18:35 統一獅@富邦悍將 WinTV綜合台、ELEVEN SPORTS PLUS、愛爾達體育2台

NPB例行賽

17:00 歐力士@樂天 FOX體育

17:00 軟銀@日本火腿 FOX體育3台